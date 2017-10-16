انتهت المواجهة المدريدية - الكاتالونية بين أتلتيكو وضيفه برشلونة المتصدر حبية بنتيجة 1-1 في المرحلة الثامنة.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام ريال مدريد الذي ارتقى الى المركز الثاني، متقدما بدوره بنقطة واحدة أمام أتلتيكو وإشبيلية.



في العاصمة مدريد وعلى ملعب أتلتيكو الجديد «واندا متروبوليتانو»، تقدم أتلتيكو حتى الدقيقة 81 قبل ان يدرك برشلونة التعادل ليفلت من الخسارة الاولى له في البطولة هذا الموسم.

واستقبل جمهور أتلتيكو مدريد الفريق الكاتالوني بمئات الأعلام الإسبانية على وقع أغنية «فيفا إسبانيا» الشهيرة، وذلك في خضم الأزمة بين الحكومة المركزية في مدريد واقليم كاتالونيا.

وأجرت حكومة كاتالونيا استفتاء من اجل الاستقلال في الاول من اكتوبر رفضته الحكومة المركزية.

إنجلترا

أنقذ المهاجم المخضرم واين روني ناديه إيڤرتون من الخسارة أمام مضيفه برايتون ضمن مباريات المرحلة الثامنة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وكاد برايتون ان يعمق أزمة مدرب التوفيز كومان بعدما تقدم في الدقيقة 82 عن طريق الفرنسي نوكارت الا ان إيڤرتون نجح في معادلة النتيجة عبر ركلة جزاء انبرى لها روني بنجاح.

وفي مباراة ثانية اكتفى ساوثمبتون بالتعادل مع ضيفه نيوكاسل 2-2. وافتتح ايزاك هايدن التسجيل مبكرا للضيوف بعد مرور 20 دقيقة.

وفي مطلع الشوط الثاني، أدرك اصحاب الأرض التعادل بواسطة مهاجمهم الإيطالي مغابياديني (49). لكن ساثوبمتون لم ينعم بالتعادل طويلا لان الإسباني بيريز سرعان ما منح التقدم مجددا للمكبايس.

وابى فريق القديسين ان يخسر مباراته فأدرك التعادل بواسطة غابياديني ايضا من ركلة جزاء (75).وتختتم المرحلة اليوم بلقاء وست بروميتش البيون مع ليستر سيتي.



نابولي يحلق في صدارة «الكالتشيو»



ابتعد نابولي بفارق 5 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي بفوزه الثامن على حساب مضيفه روما وصيف الموسم الماضي 1-0 في المرحلة الثامنة، مستغلا سقوط يوڤنتوس أمام لاتسيو 2-1.

وتوقف رصيد يوڤنتوس الثاني عند 19 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام لاتسيو الذي ارتقى الى المركز الثالث، فيما رفع نابولي رصيده إلى 24 نقطة. على الملعب الأولمبي في العاصمة سجل الدولي لورنسو اينسيني هدف الفوز لنابولي ثالث الموسم الماضي في الدقيقة 20. وتختتم المرحلة بمواجهة فيرونا وبينفينتو.

فرنسا

أوقف بوردو اندفاعة ضيفه نانت عندما أرغمه على التعادل 1-1، ومني نيس بخسارة جديدة عندما سقط امام مضيفه مونبلييه 2-0 في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.



ورفع نانت رصيده الى 17 نقطة بفارق الأهداف خلف سانت اتيان الثالث، والذي كان تغلب على ضيفه متز 3-1 السبت. في المقابل، رفع بوردو رصيد 16 نقطة.

وفي الثانية مني نيس ثالث الموسم الماضي بخسارة جديدة هي الخامسة له هذا الموسم والثانية على التوالي عندما سقط امام مضيفه مونبلييه، فتجمد رصيده عند 10 نقاط، بينما استعاد مونبلييه نغمة الانتصارات فرفع رصيده الى 12 نقطة.