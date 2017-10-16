تمكن زين الدين زيدان من تحطيم أرقام الثنائي لويس إنريكي وبيب غوارديولا معا من خلال فوز فريقه ريال مدريد أمام خيتافي 1-2. واحتفل زيدان بمباراته رقم 100، بينما لم يخسر فريق ريال مدريد زيدان سوى في 8 مناسبات.

وخسر إنريكي 9 مرات في أول 100 لقاء له كمدرب لبرشلونة بينما خسر مورينيو مع ريال مدريد وبيب غوارديولا مع برشلونة في 10 مناسبات.

واستطاع زيدان أن يكسر رقم آخر لبيب غوارديولا مع برشلونة بتحقيق ريال مدريد الفوز في 13 لقاء على التوالي خارج الديار. وكان غوارديولا قد حقق رقم قياسي مع برشلونة بالفوز في 12 لقاء على التوالي خارج كامب نو.