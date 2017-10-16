توقفت سلسلة انتصارات برشلونة بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد (1-1)، ليتوقف رقم فالفيردي مع الفريق عند 7 مباريات متتالية بالليغا.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن فالفيردي فشل في كسر رقم مدرب البلوغرانا السابق تاتا مارتينو، الذي فاز في 8 مباريات متتالية مع الفريق موسم «2013-2014»، ليظل رقمه صامدا.

جاءت انتصارات المدرب الأرجنتيني الثمانية أمام كل من ليفانتي، ومالجا، وفالنسيا، وإشبيلية، ورايو فايكانو، وريال سوسييداد، وألميريا، وبلد الوليد.

بينما فاز فالفيردي على كل من ريال بيتيس، وديبورتيفو ألافيس، وإسبانيول، وخيتافي، وإيبار، وجيرونا، ولاس بالماس، قبل أن يتعادل مع أتلتيكو مدريد.