تواصلت معاناة دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أمام برشلونة بالدوري الإسباني، بعد التعادل (1-1). بهذا التعادل يفشل سيميوني، في الفوز على برشلونة على مدار 7 مواسم متتالية في الليغا.

وواجه المدرب الأرجنتيني البارسا 12 مرة بالدوري الإسباني، انتهى 4 منها بالتعادل، وفاز برشلونة بـ 8 مواجهات.

وطاردت عقدة برشلونة، دييغو سيميوني في 3 ملاعب مختلفة، هي كامب نو معقل البارسا، وفيسنتي كالديرون الملعب القديم للفريق المدريدي، وكذلك ملعبه الجديد واندا ميتروبوليتان.

وتمتد العقدة لتشمل مباريات الفريقين ببطولة الكأس، حيث التقى دييغو سيميوني بالبارسا 4 مرات في نسختي البطولة بـ 2015، و2017، حقق البارسا 3 انتصارات، مقابل تعادل وحيد.