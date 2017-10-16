بات المصري علي فرج وزوجته نور الطيب، لاعبا المنتخب المصري للاسكواش، أول ثنائي يفوز في اليوم نفسه بلقبي الرجال والسيدات لبطولة كبرى في هذه الرياضة، بإحرازهما لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وأفاد الموقع الالكتروني للبطولة التي اختتمت ليل اول من امس في جامعة دركسل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، ان فرج والطيب «أصبحا أول ثنائي متزوج يحرز بطولة عالمية في اليوم نفسه».

وكان اللاعبون الأربعة في النهائي من مصر، اذ فاز فرج المصنف رابعا عالميا على مواطنه المصنف ثانيا محمد الشوربجي بنتيجة 12-10، 11-9، والطيب المصنفة عاشرة على رنيم الوليلي المصنفة ثانية، بنتيجة 8-11، 11-4، 5-11، 11-7، و11-5.

وهي المرة الأولى التي يحرز فرج والطيب اللذان عقدا قرانهما في يوليو 2016، لقب البطولة الأميركية. وهي المرة السابعة التي يحرز لاعب مصري لقب البطولة الأميركية، والمرة الأولى التي تحرزها مصرية.

وقال فرج، بحسب الموقع الالكتروني للبطولة، «هذا حلم، لاسيما اننا حققنا الأمر نفسه معا في الليلة نفسها (...) لم يكن في امكاننا ان نأمل في أسبوع أفضل، وآمل في ان يكون الأول ضمن سلسلة آتية».

وأضاف «هذا أمر لا يصدق (...) ثمة الكثير لاستيعابه». وقالت الطيب «هل يحدث هذا الأمر فعلا؟ حلمت بهذه اللحظة كثيرا لكنني لم أتوقع أبدا ان تحصل هنا، هذا الأسبوع!».

وعاد فرج (25 عاما) والطيب (24 عاما) الى ناديهما السابق وادي دجلة قبل أشهر، بعد مسيرة احترافية في نادي بادربورن الالماني.