فاز السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا عالميا على المصنف أول الاسباني رافايل نادال 6-4 و6-3 امس، ليحرز لقب دورة شنغهاي الصينية للتنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

وهيمن فيدرر المتوج بـ 19 لقبا في البطولات الكبرى «غراند سلام» على المباراة وكسر إرسال نادال ثلاث مرات، ليحقق فوزه الرابع عليه هذه السنة في أربع مواجهات، وينهي سلسلة من 16 انتصارا متتاليا للاسباني، ويحرز لقبه السادس هذه السنة. كما بات في رصيد السويسري المخضرم (36 عاما) 94 لقبا في دورات التنس، وعادل بذلك رقم اللاعب الأميركي إيفان ليندل.

ودخل نادال المباراة متفوقا على فيدرر في مجموع المواجهات المباشرة بينهما (23 فوزا للاسباني مقابل 14 للسويسري).

وفشل نادال المتوج بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى، بإحراز لقب دورة شنغهاي للمرة الأولى في مسيرته (حل وصيفا في 2009). أما فيدرر، فأحرز هذا اللقب للمرة الثانية بعد 2014.

«الحسناء الروسية» ولقب أول بعد الإيقاف

أحرزت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا، أول لقب لها في دورات التنس منذ عودتها الى الملاعب بعد إيقاف 15 شهرا لتناولها مادة محظورة، بفوزها امس بلقب دورة تيانجين الصينية.

وتفوقت الروسية المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالنكا بنتيجة 7-5 و7-6 (10-8)، لتحرز أول ألقابها منذ عودتها في أبريل.

وهو أيضا اللقب الأول لشارابوفا (30 عاما) منذ العام 2015، عندما أحرزت لقبين فقط في بريزبن الأسترالية وروما الإيطالية.