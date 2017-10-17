شهد المستطيل الأخضر يوم الأحد حادثاً مأساوياً، أدى إلى وفاة حارس مرمى إندونيسي، بعد اصطدام قوي بأحد اللاعبين.

ولقي حارس مرمى نادي بيرسيلا لامونجان، تشويرول هودا، مصرعه أمس الأحد إثر اصطدامه بلاعب الفريق المنافس خلال مباراة في الدوري الإندونيسي.

وظهر في الفيديو الذي التقط تلك اللحظة "العنيفة" وتم تداوله بشكل واسع، هودا البالغ من العمر 38 عاماً، يسقط متألماً في اللحظة الأولى ومن ثم مغمى عليه، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بيرسيلا لامونجان أمام فريق سيمين بادانج بعد اصطدامه بمهاجم الفريق المنافس.

وما هي إلا ثوانٍ حتى هرع الطاقم الطبي لإسعافه، إلا أنهم سرعان ما نقلوه إلى خارج الملعب، بعد التحقق من أن حالته حرجة على ما يبدو.

وفي وقت لاحق الأحد، تأكدت وفاة هودا. وقال مدرب الفريق إن "جميع اللاعبين أنهوا المباراة وذهبوا إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاة هودا". وأضاف "أن وفاة هودا صدمة لنا جميعاً".

من جهته، كشف الطبيب الذي أشرف على حالة الحارس في وقت لاحق أن هودا توفي نتيجة إصابة في الرأس والرقبة.