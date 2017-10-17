أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقي 3.5 مليون طلب للحصول على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم روسيا 2018.

وجاءت معظم الطلبات من روسيا، بينما كانت نسبة الطلب الدولي على التذاكر 30%, وجاءت أعلى الطلبات الدولية على التذاكر من مشجعي ألمانيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا ومصر والصين وبولندا.

وقد تم طلب نحو 150٫000 تذكرة للمباراة الافتتاحية وأكثر من 300٫000 تذكرة للمباراة النهائية. وتستمر مرحلة المبيعات الأولى في 16 نوفمبر بفترة بيع تجرى على أساس من يحجز أولاً يحظى بالخدمة أولاً.