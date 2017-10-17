قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو ايكاردي فريقه انتر ميلان الى حسم ديربي ميلانو أمام جاره ميلان في صالحه بتسجيله ثلاثية الفوز 3-2 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ايكاردي الأهداف الثلاثة في الدقائق 28 و63 و90 من ركلة جزاء رافعا رصيده الى 9 أهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين، فيما سجل الاسباني خيسوس فرنانديز سوسو (56) والسلوفيني سمير هاندانوفيتش (81 خطأ في مرمى فريقه) هدفي ميلان.

واستغل النيراتزوري خسارة يوفنتوس بطل المواسم الستة الاخيرة أمام ضيفه لاتسيو 1-2 السبت لينفرد بالمركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر، فيما تجمد رصيد اللومباردي عند 12 نقطة وتراجع الى المركز العاشر.

إسبانيا

تابع فالنسيا مفاجأة الموسم الحالي، نتائجه الرائعة بفوزه المثير خارج ملعبه على ريال بيتيس 6-3 في ختام المرحلة الثامنة من بطولة اسبانيا بينها 7 أهداف في الدقائق الـ 26 الاخيرة منها.

ورفع فريق الخفافيش رصيده الى 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي اكتفى بالتعادل مع مضيفه اتلتيكو مدريد 1-1 السبت، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث وله 17 نقطة بعد فوزه على خيتافي 2-1.

وكان فالنسيا عانى كثيرا في السنتين الأخيرتين ما اضطر مجلس إدارته الى تغيير اكثر من مدرب قبل ان يعتمد مارسيلينيو غارسيا تورال أواخر الموسم الماضي.

ويبدو ان المدرب الجديد وجد التوليفة المناسبة، حيث يقدم فريقه افضل العروض منذ مطلع الموسم الحالي.

وعاد كل من فياريال وليغانيس بالفوز من خارج قواعدهما بتغلبهما على جيرونا وملقة 2-1 و2-0 تواليا.

ورفع فياريال رصيده الى 13 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد جيرونا عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

فرنسا

أوقف ستراسبورغ اندفاعة ضيفه مرسيليا عندما أرغمه على التعادل 3-3 في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

تقدم مرسيليا مرتين عبر ديميتري باييه (5) ومورغان سانسون (48)، ورد أصحاب الأرض مرتين بواسطة العاجيين جان-اود أهولو (31) وبكاري كونيه (60).

ومنح ديميتري لينار التقدم للمرة الأولى لستراسبورغ في الدقيقة 74، لكن الدولي اليوناني كوستاس انقذ مرسيليا من الخسارة بإدراكه التعادل في الدقيقة 88.

وهو التعادل الثاني لمرسيليا والأول بعد 3 انتصارات متتالية، فيما حصد ستراسبورغ التعادل الثالث هذا الموسم وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

ألمانيا ارتقى بوروسيا مونشنغلادباخ الى المركز الخامس بعدما عمق جراح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما لارس شتيندل (27) والنرويجي يانيك فيسترغارد (34).

وصعد مونشنغلادباخ الى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

في المقابل، مني فيردر بريمن الذي لايزال يلهث وراء فوزه الأول هذا الموسم، بخسارته الرابعة حيث تجمد رصيده عند 4 نقاط من 4 تعادلات.

يذكر ان فيردر بريمن وكولن وحدهما لم يتذوقا طعم الفوز حتى الآن في البوندسليغا.