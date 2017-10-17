سيكون المنتخب الإيطالي لكرة القدم أحد أربعة منتخبات أوروبية مصنفة في المستوى الأول في قرعة الملحق الأوروبي المؤهل الى كأس العالم 2018، وذلك بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر امس.

أما المنتخبات الثلاثة الأخرى فهي سويسرا، كرواتيا والدنمارك.

وسيواجه كل منتخب مصنف في المستوى الاول، أحد أربعة منتخبات أخرى هي: ايرلندا الشمالية، السويد، جمهورية ايرلندا واليونان، وذلك في عملية سحب القرعة التي تقام اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية.

وسيعتمد هذا التصنيف ايضا لمراسم قرعة مونديال روسيا (14 يونيو - 15 يوليو 2018)، والمقررة في الأول من ديسمبر المقبل في موسكو.

وبالإضافة الى روسيا الدولية المضيفة، ستكون منتخبات ألمانيا (حاملة اللقب)، البرازيل، البرتغال، الارجنتين، بلجيكا، پولندا وفرنسا في المستوى الاول في قرعة كأس العالم.

وبالتالي ستحاول هذه المنتخبات تفادي منتخبات عريقة ايضا تأهلت الى العرس الكروي وهي اسبانيا، انجلترا واوروغواي ستكون في المستوى الثاني، وربما ايطاليا في حال نجاحها في اجتياز الملحق.

وتقام مباريات الملحق الأوروبي في نوفمبر المقبل.

من جانب آخر، تقدمت تونس ثلاثة مراكز لتصبح الثامنة والعشرين في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتصبح الدولة الأولى عربيا على حساب مصر التي بقيت في المركز 30.

وحل المغرب في المركز 48 متقدما ثمانية مراكز.

وتراجع المنتخب السعودي عشرة مراكز إلى المركز 63.

وحلت الجزائر في المركز 67 (تراجعت خمسة مراكز)، والإمارات 72، وسورية 77 (تراجعت مركزين) والعراق 80 (تقدم ثمانية مراكز).

وعلى الصعيد العالمي، بقيت المراكز الستة الأولى على حالها، بصدارة ألمانيا تليها البرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وپولندا. إلى ذلك، تقدمت فرنسا مركزا لتصبح سابعة، وإسبانيا ثلاثة مراكز إلى المركز الثامن، بينما حافظت تشيلي على المركز التاسع، وتقدمت بيرو مركزين إلى العاشر.