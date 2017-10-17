يخوض كل من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومان سيتي متصدر ترتيب الدوري الانجليزي اختبارين صعبين على أرضهما عندما يستقبلان توتنهام الانجليزي ونابولي الايطالي تواليا في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم.

وستكون المواجهة المرتقبة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، بين نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم الدولي لديوك لندن هاري كاين، ولاسيما بعدما سجل الأول أربعة أهداف لفريقه خلال أول جولتين، والثاني خمسة أهداف (من أصل ستة) لفريقه، بينها ثلاثية في مرمى أبويل القبرصي.

ويعول توتنهام على كين الذي سجل ما نسبته 55% من أهداف فريقه في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشاد بوكيتينيو بلاعبه الذي «يحظى بقدرات هائلة لتسجيل الأهداف وتصميما مدهشا.. لاعب محترف بكل ما للكلمة من معنى».

ويدرك كين جيدا أن تقديمه عرضا جيدا في مواجهة ريال سيعزز التقارير عن احتمال انضمامه الى النادي الملكي ليلحق بزميلين سابقين له وهما غاريث بيل ولوكا مودريتش.

وكانت صحيفة «ماركا» لفتت الى أن كين بات أولوية بالنسبة الى رئيس الملكي فلورنتينو بيريز الذي لم يوفق في مسعاه بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو، وتخلى عن خدمات مهاجمه ألفارو موراتا لصالح تشلسي.

ويسعى الريال وتوتنهام الى الانفراد بصدارة المجموعة الثامنة، بعد تحقيق كل منهما فوزين في أول جولتين على حساب بوروسيا دورتموند وأبــويــل القبرصي. وتميــل الأفضلية لصالـــح الريال في المواجهات المباشرة، اذ فاز في ثلاث من أربع.

ويشهد ملعب الاتحاد مواجهة مرتقبة بين سيتي ونابولي، أفضل فريقين هجوميا في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إضافة الى باريس سان جرمان الفرنسي).

وسجل لاعبو المدرب الاسباني بيب غوارديولا 29 هدفا في أول ثماني مباريات في البريمييرليغ الذي انفردوا بصدارته في عطلة نهاية الأسبوع، بمعدل 3.62 أهداف في المباراة، ليصبح أول فريق يحقق ذلك في دوري النخبة الانجليزية منذ عام 1894.

أما نابولي، فحقق 26 هدفا في ثماني مباريات ضمن الدوري المحلي، آخرها فوزه على روما خارج ملعبه السبت 1-0، علما أن نابولي فاز في مبارياته الثماني منذ بداية الموسم.

ولم يقتصر تسجيل أهداف سيتي على لاعب واحد، وخير دليل تمكن البرازيلي غابريال خيزوس والأرجنتيني سيرخيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ في تسجيل 7 أهداف في مختلف المسابقات، بينما أضاف الألماني الشاب لوروا ساني ستة. كما يبرز تألق صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لاسيما من خلال التمريرات الحاسمة.

وقال غوارديولا إن فريقه قدم «أفضل أداء» له منذ توليه مهامه على رأس الجهاز الفني. أما مدرب نابولي ماوريتسيو ساري فقد بنى فريقا من الأقوى هجوميا في أوروبا هذا الموسم، وحظي بإشادة من مدافع الفريق السنغالي كاليدو كوليبالي الذي قال عنه انه «عبقري.. يرى أشياء لا يراها غيره».

وفي باقي المباريات، يطمح بشكتاش متصدر المجموعة السابعة الى تحقيق فوزه الثالث حينما يحل ضيفا على موناكو متذيل الترتيب بنقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثالث الذي يستضيف بورتو وصيف المجموعة بثلاث نقاط. وبعد تكبده هزيمته الثانية في الدوري الفرنسي بسقوطه أمام ليون، يحتاج موناكو الى الفوز على بشكتاش حتى يحافظ على آمال التأهل للدور المقبل.

وتستكمل المباريات بلقاء سبارتاك موسكو وإشبيلية متصدر المجموعة الخامسة بأربع نقاط والذي قد يعزز من صدارته إذا فاز على الفريق الروسي الثالث بنقطتين وبفارق الأهداف خلف ليفربول الذي يحل بدوره ضيفا على ماريبور السلوفيني، علما بأن الفريق الأندلسي هو الوحيد في المجموعة الذي حقق الفوز.