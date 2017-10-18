ينتظر الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان مكافأة ضخمة من ناديه الباريسي في حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وكشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية عن أحد البنود المهمة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع ناديه سان جرمان المتعلقة بفوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة أن تتويج نيمار بجائزة الكرة الذهبية سيضمن له الحصول على مكافأة مالية قدرها 3 ملايين يورو، ما يعادل الراتب الشهري للاعب من قبل النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن أثرياء باريس سيصرفون هذه المكافأة إلى نيمار عن كل مرة يتوج فيها بهذه الجائزة عند انتهاء عقده في صيف 2022.