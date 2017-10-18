أعلن مايك اشلي مالك نادي نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن طرح النادي للبيع.

واشترى اشلي (53 عاما) نادي نيوكاسل في 2007 وهبط النادي مرتين للدرجة الأولى في عهده.

وعاد نيوكاسل الى دوري الأضواء مجددا في الموسم الماضي عبر الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وقال اشلي في بيانه الذي نقله الموقع الرسمي للنادي: «كواحد من أقدم الفرق الانجليزية، وللاستفادة من الجماهير الكبيرة في المملكة المتحدة والعالم، نيوكاسل بحاجة الى طريق واضح ومستقبل مشرق».

وأضاف «علينا إعطاء النادي الفرصة الأفضل من خلال تأمين الاستثمار اللازم للعبور الى المستوى المقبل، وهذا وقت مهم في تاريخ النادي والإدارة الحالية مصممة على العمل لمصلحة نيوكاسل والجماهير من خلال طرح النادي للبيع».

وأكد محامي اشلي في حديث لشبكة سكاي سبورتس أن مالك نيوكاسل يتطلع لإتمام عملية البيع بحلول أعياد الميلاد «الكريسماس».