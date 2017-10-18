أوقعت قرعة مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، والتي أقيمت ظهر امس بمدينة زيوريخ السويسرية، المنتخب الإيطالي في مواجهة صعبة، بينما يخوض منتخب كرواتيا مباراة سهلة نسبيا.

ويلعب منتخب الآزوري أمام السويد، فيما تواجه كرواتيا نظيرتها اليونان، أضعف فرق الملحق، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

من جانبه، يلعب منتخب ايرلندا الشمالية ضد نظيره السويسري، فيما يصطدم منتخب الدنمارك بالمنتخب الايرلندي.

نتائج القرعة:

المباراة الأولى: ايرلندا الشمالية - سويسرا

المباراة الثانية: كرواتيا - اليونان

المباراة الثالثة: الدنمارك - ايرلندا

المباراة الرابعة: السويد - إيطاليا

وتأهل إلى المونديال من قارة أوروبا، 9 منتخبات تصدرت مجموعاتها في التصفيات، إلى جانب المنتخب الروسي، صاحب الأرض، فيما تتنافس أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني بالمجموعات على آخر 4 بطاقات، في الملحق.

وتقام مباريات الذهاب في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب في الفترة من 12 وحتى 14 من الشهر نفسه.