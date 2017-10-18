أنقذ المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه ليستر سيتي من الخسارة امام ضيفه وست بروميتش البيون بادراكه التعادل 1-1 في ختام المرحلة الثامنة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وكان وست بروميتش البيون البادىء بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي البلجيكي المغربي الاصل ناصر الشاذلي من ركلة حرة مباشرة(63)، لكن محرز نجح في ادراك التعادل في الدقيقة 80 عندما تلقى كرة رأسية داخل المنطقة من مواطنه اسلام سليماني فهيأها لنفسه على صدره من مسافة قريبة وسددها بيمناه على يمين الحارس الويلزي بواز.

وواصل فريق الثعالب نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز في مباراته السادسة تواليا حيث سقط في فخ التعادل للمرة الثالثة مقابل 3 هزائم.

وحقق ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي فوزا واحدا حتى الان هذا الموسم، ويحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

وبدوره فشل وست بروميتش في تحقيق الفوز في مباراته السادس تواليا بعد انتصاريه المتتاليين في المرحلتين الاولى والثانية، وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة رافعا رصيده الى 10 نقاط في المركز العاشر.

إسبانيا

زاد سلتا فيغو محن مضيفه لاس بالماس عندما سحقه 5-2 في ختام المرحلة الثامنة من بطولة اسبانيا.

وفرض المهاجم ياغو اسباس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 20 و49 و76، بعدما افتتح التركي إيمري مور التسجيل في الدقيقة 16، وأضاف التشيلي بابلو هرنانديز الرابع في الدقيقة 71.

وسجل لاس بالماس هدفي الشرف في الدقائق الاخيرة عبر فيكتور فيتولو (90) والفرنسي لويك ريمي (93).

وهو الفوز الثالث لسلتا فيغو هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم فارتقى الى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، فيما مني لاس بالماس بخسارته السادسة هذا الموسم والرابعة تواليا بعد فوزين متتاليين فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

إيطاليا

عمق هيلاس فيرونا جراح ضيفه بينيفينتو الوافد حديثا الى دوري الاضواء عندما تغلب عليه 1-0 في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الايطالي.

وانتظر هيلاس فيرونا الدقيقة 74 لتسجيل هدف الفوز عبر البرازيلي رومولو ماركيش انتونيلي، وهو الفوز الاول لهيلاس فيرونا هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و4 هزائم فتخلص من المركز قبل الاخير رافعا رصيده الى 6 نقاط في المركز السادس عشر بفارق الاهداف اودينيزي وكالياري وكروتوني.