٭ إقالة مدرب كالياري: اعلن نادي كالياري صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الايطالي اقالة مدرب فريقه ماسيمو راستيلي من مهامه.

ولم يحقق كالياري سوى فوزين حتى الان هذا الموسم على حساب كروتوني وسبال المنافسين المباشرين له في معركة البقاء في الدرجة الاولى.

٭ إدانة زيبينا: حكم على المدافع الدولي الفرنسي السابق زيبينا بالسجن لعامين لاتهامه بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة أكثر من مليون يورو، بحسب القرار الصادر عن المحكمة الجنائية في افينيون.

٭ خلافة ثنائي بايرن: كشفت تقارير صحافية ألمانية عن البدلاء المحتملين لخلافة الهولندي روبن، والفرنسي فرانك ريبيري نجمي بايرن ميونيخ.

وبحسب صحيفة «بيلد»، فإن الثنائي جوليان براندت وجوليان دراكسلر، نجمي باير ليفركوزن وباريس سان جرمان على الترتيب، هما الأقرب لخلافة الثنائي.