رفض تياغو ألكانتارا نجم بايرن ميونيخ المقارنة بين المدير الفني السابق للفريق كارلو أنشيلوتي والمدرب الحالي يوب هاينكس.

وقال تياغو لصحيفة «كيكر»: «لدينا مواجهة صعبة أمام سيلتك الاسكتلندي، وعلينا أن نحقق الانتصار في هذه المباراة».

وعن المقارنة بين هاينكس وأنشيلوتي، أجاب «أكره سؤال المقارنة بين المدربين، كل مدرب لديه إيجابياته وسلبياته».

وأضاف: «هاينكس مدرب لديه خبرات عظيمة في كرة القدم، ومن السهل علينا فهم أسلوبه، هو يتواصل معنا كثيرا».

واختتم: «منذ مدة طويلة ونحن لم نلعب بهذا الأسلوب وهذه العقلية، ولكن إذا كنا في قمة تركيزنا يمكننا الانتصار على أي فريق».