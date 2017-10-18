ينوي المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليغري إجراء عدة تعديلات على أسلوب الفريق الإيطالي خلال مواجهة ضيفه سبورتينغ لشبونة اليوم ضمن دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن أليغري قرر العودة إلى طريقة لعب 4-2-3-1، بتواجد الفرنسي بليز ماتويدي بجانب البوسني ميراليم بيانيتش.
ويعود الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا للتشكيلة الأساسية للسيدة العجوز، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام لاتسيو، مع قيادة غونزالو هيغواين لهجوم اليوفي.
وقالت الصحيفة ان أليغري يفكر في الدفع بلاعب الوسط ستيفانو ستورارو في مركز الظهير الأيمن بدلا من بارزالي والبرازيلي ساندرو في مركز الظهير الأيسر، ويفاضل بين روغاني والمهدي بنعطية للعب في قلب الدفاع بجانب كيلليني.