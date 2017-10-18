أقال نادي ليستر سيتي الانكليزي مدربه كريغ شيكسبير من منصبه الثلاثاء، بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي بحسب ما اشارت اكثر من وسيلة اعلامية بريطانية.



وكان شيكسبير استلم مهامه بشكل موقت في شباط/فبراير الماضي خلفا للايطالي كلاوديو رانييري الذي قاد الفريق الى لقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز عام 2016.



وبعد ان انقذه من الهبوط الى مصاف الدرجة الاولى واحتلال المركز الثاني عشر في نهاية الموسم، قام مجلس ادارة النادي بتعيينه مدربا رسميا للفريق.



لكن البداية السيئة للفريق هذا الموسم وعدم فوزه في مبارياته الست الاخيرة واحتلاله المركز الثامن عشر في الترتيب العام دفع بادارة النادي الى اتخاذ قرار اقالة المدرب.



ولم يكن شيكسبير يملك اي خبرة تدريبية قبل استلام منصبه وقد وضع ادارة نادي ليستر بتصرفه مبلغا مقداره 67 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق وهو ما قام به بالفعل من خلال التعاقد مع المهاجم النيجيري كيليشي ايهينياتشو والمدافع الانكليزي الدولي هاري ماغواير، بالاضافة الى وجود هداف الفريق جيمي فاردي والثنائي الجزائري رياض محرز واسلام سليماني، لكن الفريق حقق فوزا يتيما في الدوري الانكليزي الممتاز وكان على برايتون في اب/اغسطس الماضي.



وبات شيكسبير ثاني مدرب تتم اقالته من منصبه هذا الموسم بعد رحيل الهولندي فرانك دي بور عن كريستال بالاس الذي استعان بخدمات المخضرم روي هودجسون مدرب منتخب انكلترا السابق.