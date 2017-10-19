ودعت الروسية ماريا شارابوفا باكرا من الدور الأول لكأس الكرملين في موسكو للتنس، إحدى دورات البرمير، بعد خسارتها أمام السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 6-7 (3-7) 4-6.

وكانت المصنفة أولى عالميا سابقا توجت في تيانجين الصينية الاحد بلقبها الأول بعد عودتها من إيقاف لـ 15 شهرا بسبب تعاطيها مادة ملدونيوم المحظورة.

وتقدمت شارابوفا، حاملة لقب 5 دورات كبرى «غراندسلام»، 29 مركزا في تصنيف اللاعبات المحترفات الصادر الاثنين لتحتل المركز الـ 57.

وشاركت شارابوفا (30 عاما) في دورة موسكو ببطاقة دعوة، كغالبية الدورات التي خاضتها منذ عودتها.

نادال ينسحب من «بال»

أعلن النجم الاسباني رافايل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميا من دورة بال السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 الى 29 الجاري لإصابة في ركبته. وتعتبر دورة بال من آخر الدورات للعام الحالي الذي يحاول نادال إنهاءه في صدارة التصنيف العالمي، علما انه نجح في ذلك سابقا ثلاث مرات أعوام 2008 و2010 و2013. وكان نادال خسر الأحد الماضي نهائي دورة شنغهاي إحدى دورات الماسترز للألف نقطة أمام السويسري روجيه فيدرر الذي قلص عنه الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، لكن الاول لا يزال يتصدر بفارق نحو 2000 نقطة.

وتتبقى 3 آلاف نقطة للصراع عليها، حيث سيشارك فيدرر وحده في دورة مسقط رأسه بالـ 500 نقطة، بالإضافة الى دورتي باريس-بيرسي (1000 نقطة من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر) و1500 نقطة في بطولة الماسترز في لندن من 12 إلى 19 نوفمبر.