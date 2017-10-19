حقق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو رقما جديدا عندما تخطى رقم أسطورة ريال مدريد راوول غونزاليز في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ دوري الأبطال، ليصبح في المرتبة الثالثة بـ 143 مشاركة.

ووفقا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات يحتل إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي الحالي، وريال مدريد السابق صدارة قائمة الأكثر مشاركة بـ 166 مباراة، يليه تشافي هيرنانديز نحم برشلونة السابق، بـ 151 مباراة، ثم كريستيانو رونالدو بـ 143، وراوول بـ 142 مباراة، ثم ريان غيغز بـ 141 مباراة.

وأكدت «أوبتا» أن رونالدو بعد هدفه في توتنهام أصبح يملك 13 هدفا أمام الفرق الإنجليزية في 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل 17 هدفا أمام أندية البريمييرليغ.

كما يعد هدف رونالدو في شباك هوغو لوريس، هو الهدف الثاني عشر له من آخر 15 تسديدة للاعب البرتغالي بين الخشبات الثلاث في البطولة.