ذكرت صحيفة «الباييس» الإسبانية أرقاما مقلقة عن ريال مدريد بعد تعادله مع توتنهام 1-1.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يواجه بعض الصعوبات، خلال الموسم الجاري، بعد خوض 14 مباراة، بسبب عدم القدرة على تسجيل الكثير من الأهداف، مقارنة بالموسم الماضي. وأصبح الفريق ضعيف هجوميا في أول 14 مباراة خلال الموسم الجاري، مقارنة بانطلاقة الموسم الماضي.

وسجل الملكي، بمعدل هدف من كل 3.4 تسديدات على المرمى، بينما وصل معدله الموسم الماضي إلى هدف في كل 2.7 تسديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال أحرز الموسم الحالي 29 هدفا في جميع البطولات، بينما أحرز 43 هدفا في نفس المدة خلال الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الملكي لم يستطع الفوز على منافسيه بفارق أكبر من هدف وحيد سوى في 6 مرات فقط، أمام برشلونة في مباراتي السوبر الإسباني وضد ديبورتيفو لاكورونيا وسوسيداد في الليغا، ثم مباراتي أبويل نيقوسيا وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو سجل 3 أهداف أكثر من الموسم الماضي بعد 14 مباراة، كما أن إيسكو أحرز هذا الموسم أكثر من معدله الموسم الماضي بفارق هدف، بينما تأخر كريم بنزيمة بفارق هدفين، وافتقر الملكي لخدمات ألفارو موراتا، الذي رحل لتشيلسي، وسجل 6 أهداف في أول 14 مباراة.

ولفتت الصحيفة الانتباه، لسجل ريال مدريد السلبي، على أرضه خلال الموسم الجاري بتحقيقه انتصارين فقط في آخر 6 مباريات في «سانتياغو برنابيو».