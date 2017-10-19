عاد توتنهام بتعادل ثمين من معقل حامل اللقب ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو بخروجه بنتيجة 1-1 في اللقاء المرتقب بينهما اول من امس في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، في حين حقق مواطنه مان سيتي فوزه الثالث تواليا وقطع شوطا كبيرا لبلوغ الدور الثاني.

ورفع الفريقان رصيدهما الى 7 نقاط في المركز الاول قبل لقاء العودة بينهما على ملعب «ويمبلي» في لندن بعد اسبوعين.

وخلافا لمجريات اللعب تقدم توتنهام بهدف المدافع الفرنسي رافايل فاران خطأ في مرمى فريقه (28). وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة (43) من ركلة جزاء.

وفي المجموعة ذاتها، تابع بوروسيا دورتموند الالماني عروضه المخيبة في هذه المسابقة بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه ابويل القبرصي 1-1.

فوز ثالث توالياً لسيتي

وقطع مان سيتي شوطا كبيرا نحو الى دور الـ 16 بعد تخطيه ضيفه نابولي الايطالي 2-1 ضمن المجموعة السادسة.

ورفع سيتي رصيده الى 9 نقاط، مقابل 6 لشاخاتار دانيتسك الاوكراني الذي فاز على مضيفه فينورد روتردام الهولندي 2-1، فيما تجمد رصيد نابولي ـ الذي لم يفز في انجلترا اوروبيا ـ عند 3 نقاط.

افتتح التسجيل رحيم سترلينغ للإنجليز (9)، وضاعف المهاجم البرازيلي الشاب غابريال جيزوس النتيجة (13) النتيجة، مسجلا هدفه الخامس عشر في 22 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات. وقلص دياوارا (20 عاما) النتيجة من ركلة جزاء.

وفي المجموعة السابعة، حقق لايبزيغ الالماني فوزه الاول في دوري ابطال اوروبا على حساب ضيفه بورتو البرتغالي 3-2، فيما ابتعد بشيكتاش التركي بالصدارة بعد تعميقه جراح موناكو بطل فرنسا 2-1، ورفع بشيكتاش رصيده الى 9 نقاط ليضع قدمه في الدور الثاني، مقابل 4 للايبزيغ و3 لبورتو ونقطة لموناكو.

«الليفر» يدمر ماريبور

واكتسح ليفربول مضيفه ماريبور السلوفيني بسباعية نظيفة ليحقق اول فوز له بعد تعادلين.

وضرب ثلاثي خط المقدمة بقوة فسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية (4 و54) والمصري محمد صلاح هدفين ايضا (19 و40)، في حين اضاف البرازيلي كوتينيو (13) واليكس اوكسلايد تشامبيرلاين (86) وترنت الكسندر ارنولد (90) اهداف ليفربول.

وفي المجموعة ذاتها، سحق سبارتاك موسكو الروسي اشبيلية الاسباني 5-1. وتصدر ليفربول الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق الاهداف عن سبارتاك موسكو و4 لاشبيلة ونقطة واحدة لماريبور.