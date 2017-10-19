يبحث ايفرتون عن انقاذ موسمه القاري بعد بداية سيئة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم، فيما يتطلع ميلان الى فوز ثالث يرفع معنوياته محليا ويضعه على مشارف الدور الثاني، اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

فبعد خسارته أمام اتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة وتعادله على ارضه مع ابولون ليماسول القبرصي 2-2، يستقبل ايفرتون ليون في مباراة قوية ضمن المجموعة الخامسة.

واحتاج فريق المدرب الهولندي رونالد كومان الى ركلة جزاء متأخرة لواين روني لإدراك التعادل مع برايتون وهوف البيون في البريميير ليغ الأسبوع الماضي، وفي آخر شهرين لم يحقق الفوز الا على سندرلاند في كأس الرابطة وبورنموث.

ويسافر ليون الى انجلترا في وضع ليس أفضل بكثير من مضيفه، اذ تعادل مرتين في المجموعة التي يتصدرها اتالانتا بأربع نقاط.

وخلافا لايفرتون، يبحث مواطنه أرسنال عن ضمان تأهل منطقي من المجموعة الثامنة، برغم زيارته الصعبة الى ارض النجم الاحمر الصربي.

وحقق المدفعجية فوزين على باتي بوريسوف البيلاوسي وكولن الألماني ليبتعد بفارق نقطتين عن مطارده النجم الاحمر.

مونتيلا تحت الضغط

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف ميلان، المتصدر بست نقاط من فوزين على اوستريا فيينا النمساوي ورييكا الكرواتي، وصيفه ايك اثينا اليوناني (4 نقاط).

ويبحث مدربه فينتشنزو مونتيلا عن التخفيف من حدة الانتقادات على فريقه بعد الخسارة في دربي المدينة أمام انتر 2-3.

وبرغم الخسارة الثالثة على التوالي في «سيري أ»، حصل مونتيلا على دعم مدير النادي ماركو فاسوني، في ظل تكهنات محلية تشير الى وجوب الفوز على ايك اثينا ثم جنوى وكييفو في الدوري المحلي كي يحافظ مونتيلا على موقعه.

وميلان هو احد تسعة أندية فازت في أول مباراتين في دور المجموعات، وتأمل في شق طريقها نحو الدور الثاني في المسابقة القارية الرديفة لدوري أبطال أوروبا.

من بين تلك الأندية، نيس الفرنسي ولاتسيو الايطالي اللذان سيصطدمان في المجموعة الحادية عشرة في جنوب فرنسا لفض الشراكة في الصدارة.

ويأمل نيس في فك نحس الاندية الايطالية، بعد فشله في التأهل الى دور المجموعات في دوري الابطال أمام نابولي.

وتتركز الانظار على اوسترسوند السويدي في المجموعة العاشرة التي يتصدرها بعد فوزين على زوريا لوهانسك الأوكراني وهرتا برلين الألماني. ويستقبل الفريق المتواضع اتلتيك بلباو الإسباني وصيف نسخة 2012 والجريح بنقطة واحدة، على ملعبه الصغير «يامتكرافت ارينا» الذي يبعد أكثر من 500 كلم عن العاصمة ستوكهولم.

وتبرز في المجموعة الاولى مباراة قمة المتصدرين بأربع نقاط فياريال الاسباني وسلافيا براغ التشيكي، فيما يبحث دينامو كييف الأوكراني عن فوزه الثالث على التوالي عندما يستقبل وصيفه بنقطتين يانغ بويز السويسري. ويتواجه متصدر المجموعة الثالثة سبورتينغ براغا البرتغالي بست نقاط مع ضيفه ووصيفه لودوغوريتس البلغاري (4 نقاط).