٭ اعلنت الاسبانية روث بيثيا (38 عاما)، التي دخلت التاريخ عندما باتت اكبر لاعبة سنا تتوج في احد اختصاصات الوثب الاولمبية، اعتزالها امس.

وكانت بيثيا بدأت مسيرتها الدولية مدافعة عن الوان اسبانيا عام 1996 وتمكنت من تطويق عنقها بالذهب الاولمبي في دورة الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو 2016 بعمر السابعة والثلاثين (رقم قياسي) عندما اجتازت ارتفاع 1.97م.

٭ سيترك السائق الاستوني أوت تاناك فريقه أم ـ سبورت للانضمام الى تويوتا في بطولة العالم للراليات 2018 بدلا من الفنلندي يوهو هانينن. وصعد تاناك (30 عاما) عشر مرات على المنصة وحقق فوزين في العام 2017 في سردينيا والمانيا، في 77 راليا شارك فيها منذ العام 2009.

٭ تخوض البرازيل بطلة العالم خمس مرات مباراة دولية ودية في كرة القدم ضد روسيا في مارس المقبل، ضمن تحضيراتها لمونديال روسيا 2018. وستقام المباراة يوم الجمعة 23 مارس في ملعب لم يحدد بعد.

٭ قال ماتس هوميلس، نجم نادي بايرن ميونخ في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية، أن فريقه يعاني من تراجع في المستوى لا يسمح له بأن يكون من بين أندية الكرة الأفضل في أوروبا، وأضاف اللاعب الدولي الألماني «ليس لأن كل شيء سيئ، ولكننا أيضا لسنا على نفس المستوى الذي يجب أن نكون عليه لنصبح جزءا من الفرق الأفضل في أوروبا».