سقط غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي على ارضه أمام ضيفه هيوستن روكتس 121-122 في افتتاح الموسم الجديد للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.والخسارة هي الرابعة لبطل في مستهل دفاعه عن اللقب منذ عام 2000.وعلى الرغم من تقدمه بفارق 17 نقطة في احدى مراحل المباراة ودخوله الربع الأخير متقدما بفارق 11 نقطة أيضا، تراجع أداء الفريق في أواخر المباراة وترك المبادرة لهيوستن روكتس للعودة فيها والخروج فائزا.وتقدم هيوستن للمرة الاولى قبل 44 ثانية فقط من نهاية المباراة بفضل ريمتين حرتين لبي جاي تاكر.واعتقد كيفن دورانت لوهلة انه منح الفوز لغولدن ستايت لكن صفارة نهاية المباراة كانت قد انطلقت قبل أن يسدد كرته باتجاه السلة.وتألق في صفوف هيوستن جيمس هاردن (27 نقطة)، في حين كان نيك يانغ الوافد الجديد الى غولدن ستايت هذا الموسم افضل مسجل في صفوفه (23 نقطة) وأضاف ستيف كوري 22 نقطة.

إصابةخطيرة لهايورد

وشهدت مباراة كليفلاند كافالييرز وبوسطن سلتيكس إصابة خطيرة لغوردون هايورد الذي كان يخوض أول مباراة رسمية له في صفوف الأخير لدرجة انها غطت على عودة كايري ايرفينغ الى كليفلاند في صفوف بوسطن بعد رفضه البقاء مع كافالييرز. وانتهت المباراة بفوز كليفلاند 99-102. وجاءت إصابة هايورد بكسر في كاحله الأيسر بعد مرور ست دقائق فقط على بداية المباراة عندما حاول متابعة كرة سددها ايرفينغ وسط منافسة من ليبرون جيمس فسقط أرضا ليكشف مدربه براد ستيفنس بعد المباراة انه يعاني من كسر مزدوج في الكاحل من دون أن يحدد فترة غيابه التي ستطول على الأرجح لعدة أشهر.