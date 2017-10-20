وضعت أندية برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جرمان قدما في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتحقيق كل منها الفوز الثالث تواليا في دور المجموعات.

وفاز البارسا على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1 في المجموعة الرابعة التي شهدت فوز يوفنتوس على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-1، و«المان» على مضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0 في المجموعة الأولى التي عرفت فوز بازل السويسري على مضيفه سسكا موسكو الروسي 2-0.

وتغلب باريس سان جرمان على مضيفه أندرلخت البلجيكي 4-0 ضمن المجموعة الثانية التي شهدت فوز بايرن ميونيخ على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-0.

وفي المجموعة الثالثة، سقط تشلسي في فخ التعادل أمام ضيفه روما الإيطالي 3-3، واتلتيكو مدريد أمام مضيفه قرة باخ الاذربيجاني 0-0.

وتابع برشلونة انطلاقته الجيدة، وحقق فوزه الثالث على التوالي رغم خوضه الشوط الثاني بعشرة لاعبيه اثر طرد قائده جيرار بيكيه أواخر الشوط الأول لنيله إنذارين.

وحافظ النادي الكاتالوني على سجله المميز في المسابقة على أرضه، حيث لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ 23 الأخيرة بين جمهوره (21 فوزا وتعادلان) منذ سبتمبر 2013، وعزز صدارته للمجموعة واقترب خطوة إضافية من الدور الثاني الذي وصل إليه في جميع مشاركاته منذ موسم 2000-2001.

وأكرم مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي وفادة فريقه السابق اولمبياكوس الذي احرز معه لقب الدوري اليوناني ثلاث مرات خلال الفترتين اللتين أمضاهما معه (2008-2009 و2010-2012).

وهو الفوز الثالث على التوالي للكتلان، فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام اليوفي الذي تغلب على لشبونة البرتغالي 2-1 في تورينو.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش (29) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (84) هدفي يوفنتوس، والبرازيلي اليكس ساندرو (12 خطأ في مرمى فريقه) هدف سبورتينغ لشبونة.

وخطا سان جرمان خطوة مهمة نحو الدور الثاني واستعاد البافاري توازنه بتغلبه على ضيفه سلتيك.

وسجل أهداف سان جرمان مبابي (3) والاوروغوياني كافاني (44) والبرازيلي نيمار (66) ودي ماريا (88).

وفي ميونيخ، تغلب بايرن على ضيفه سلتيك بثلاثة أهداف لمولر (17) وكيميتش (29) وهوملز (51).

وهي المباراة الأوروبية الأولى لبايرن ميونيخ بعد الخسارة القاسية التي لقيها أمام سان جرمان في باريس بثلاثية نظيفة أدت إلى إقالة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي والاستعانة بمدربه السابق المخضرم يوب هاينكس.

وقاد المهاجم الواعد ماركوس راشفورد اليونايتد الى الفوز على مضيفه بنفيكا بهدف وحيد سجله من ركلة حرة جانبية في الدقيقة 64.

وهو الفوز الثالث على التوالي لمان يونايتد فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام بازل السويسري العائد بفوز غال على مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين نظيفين سجلهما الألباني تولان تشاكا (29) واوبرلان (90).

وأوقف روما انتصارات مضيفه تشلسي بإجباره على التعادل 3-3، وعاد اتلتيكو مدريد الاسباني من باكو بتعادل سلبي مخيب مع قره باخ الأذربيجاني.

وكان البلوز في طريقه الى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد أن تقدم بهدفين، لكن الذئاب رد بثلاثة أهداف وكاد يخطف الفوز لولا تألق النجم البلجيكي ادين هازار الذي أدرك التعادل قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

سجل لتشلسي البرازيلي دافيد لويز (11) وهازار (37 و75)، ولروما الصربي الكسندر كولاروف (40) والبوسني ادين دزيكو (64 و70).

ورفع تشلسي رصيده الى 7 نقاط في صدارة المجموعة، وروما إلى 5 نقاط.