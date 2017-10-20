صنع الألماني يوب هاينكس المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ التاريخ في مباراة فريقه أمام سلتيك الأسكتلندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال حساب «ميستر شيب» الإسباني المختص في عالم الإحصائيات، إن يوب هاينكس أصبح أكبر مدير فني يدرب في دوري أبطال أوروبا عن عمر يناهز 72 عاما، متفوقا على فيرغسون وجوثيلاس اللذين دربا في البطولة وهما في عمر 71 عاما.

وعلى صعيد آخر، أكد نفس الحساب أن توماس مولر لاعب البافاري الذي افتتح التسجيل أمام سلتيك أصبح اللاعب رقم 15 الذي يصل إلى 40 هدفا في المسابقة، وأول لاعب ألماني يصل الى هذا السجل من الأهداف بالبطولة.

وأشارت شبكة «أوبتا» المختصة بالأرقام إلى أن مولر أصبح بهذا الهدف أول لاعب ألماني يسجل في 10 مواسم مختلفة من دوري الأبطال.