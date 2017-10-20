وصل ليونيل ميسي نجم برشلونة الى هدفه الـ 100 في المسابقات الأوروبية بعد أن نجح في هز شباك أوليمبياكوس اليوناني أول من أمس. سجل ميسي 96 هدفا في دوري أبطال أوروبا وثلاثة أهداف في كأس السوبر الأوروبي. ونجح الدولي الأرجنتيني في الوصول الى هذا الرقم خلال 122 مباراة فقط.

وأشارت شبكة «سكواكا» إلى أن البرغوث واصل معدله التهديفي القوي بتسجيل 50 هدفا على الأقل في 7 سنوات من الأعوام الثمانية الأخيرة.

وأضافت أن ليو في عام 2010 سجل 60 هدفا في 64 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، ثم 59 هدفا في 70 مباراة عام 2011، و91 هدفا في 69 مباراة عام 2012. ويتربع كريستيانو رونالدو على عرش صدارة الهدافين في أوروبا برصيد 112 هدفا في مختلف المسابقات الأوروبية.