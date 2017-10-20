اتهام نوزمان ولامين دياك

وجهت النيابة العامة في ريو دي جانيرو تهمة الفساد الى رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية السابق كارلوس نوزمان والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك لمشاركتهما في شبكة دولية لشراء الأصوات التي مكنت المدينة البرازيلية من كسب شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016.

وبحسب قرار الاتهام، فإن نوزمان والحاكم السابق لولاية ريو دي جانيرو «طلبا مباشرة» من رجل أعمال «تحويل مبلغ مليوني دولار» الى بابا دياك نجل لامين دياك لضمان «أصوات في عملية اختيار ريو».

لوبيز مدرباً لكالياري

أعلن كالياري، الذي يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، تعيين الأوروغوياني دييغو لوبيز مدربا لفريقه خلفا لماسيمو راستيلي المقال من مهامه الثلاثاء.

وأشار كالياري في بيانه الى أن لوبيز وقع عقدا لتدريب فريقه حتى يونيو 2019.

فيدال والكالتشيو

وافق التشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ على العودة إلى الدوري الإيطالي مجددا، بعدما قضى 4 مواسم من قبل مع يوفنتوس.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن فيدال وافق على الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان في يناير المقبل، ولكن ما يعوق إتمام الأمر هو اضطرار النيراتزوري لبيع لاعب في سوق الانتقالات الشتوية لتمويل الصفقة وتجنب انتهاك قانون اللعب النظيف.