تفتتح المرحلة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بلقاء يجمع وست هام صاحب المركز الـ 15 مع برايتون صاحب المركز الـ 14 اليوم.

وحث بابلو زاباليتا مدافع الهامرز زملاءه على التحلي بالذكاء، بعد أن أكمل الفريق مباراة تعادل فيها 1-1 مع بيرنلي في الجولة الماضية بعشرة لاعبين. وطرد المهاجم أندي كارول، في الدقيقة 27، ليترك وست هام يجاهد للحفاظ على تقدمه 1-0 قبل أن يتعادل المنافس في الدقيقة 85.

وكانت هذه المرة الثانية هذا الموسم التي يلعب فيها وست هام بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول، بعد الخسارة 3-2 أمام ساوثمبتون في أغسطس الماضي.

فرنسا

تفتتح المرحلة العاشرة من منافسات الليغ1 اليوم بمباراة بين سانت اتيان الثالث مع مونبلييه الحادي عشر، حيث يسعى الأول إلى مواصلة الضغط على فريق الصدارة بعد عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة وآخرها الفوز على متز 3-1 في المرحل السابقة.مدرب وست هام تحت المجهر