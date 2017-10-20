اعتبر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز انه لا يمكنه أن يتخيل «اسبانيا من دون كاتالونيا ولا الليغا من دون برشلونة»، في إشارة إلى احتمال غياب النادي الكاتالوني عن بطولة اسبانيا لكرة القدم في أعقاب استفتاء الاستقلال الذي قام به إقليم كاتالونيا.

وقال بيريز، الذي يتولى رئاسة النادي الملكي منذ نحو 15 عاما (على مرحلتين) لصحيفة «ال اسبانيول» الإلكترونية، «ثمة افتراضات لا أفكر بها. لا أتخيل اسبانيا من دون كاتالونيا ولا الليغا من دون البارسا».

وتابع «من الواضح أن الأزمة تقلقني كأي شخص آخر، لكن يمكنني تقديم القليل من المساعدة»، مضيفا «أنا أثق بالحكومة والأحزاب التي تدعم الدستور الذين اتحدوا لحل المشكلة بأفضل طريقة ممكنة».

ودخلت اسبانيا في أزمة سياسية حادة منذ استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا مطلع اكتوبر الحالي، والذي رفضته الحكومة المركزية بشدة وحاولت منع إقامته بالقوة، ما أدى الى صدامات بين الشرطة وسكان الإقليم، أدت الى إصابة مئات بجروح.

وتعد برشلونة بمنزلة عاصمة الإقليم، ويعد ناديها أبرز أندية كرة القدم فيه. ولم يخف النادي دعمه لحق الإقليم في تقرير المصير، من دون أن يعلن صراحة تأييده للاستقلال عن اسبانيا.

وأعلن رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تبياس إرجاء مناقصة الحقوق الدولية للنقل التلفزيوني لمباريات الدوري بسبب حالة عدم اليقين في البلاد، مرجحا أن تتراجع قيمة حقوق البث ما بين 20 و25% في حال خرج برشلونة من الليغا. الا ان النادي نفسه أعرب عن رغبته بالبقاء في البطولة.

كما أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن أمله في ألا يخسر الدوري الاسباني المنافسة العالمية الشهيرة بين ريال وبرشلونة. ويعتبر «الكلاسيكو» بين الناديين أكثر المباريات مشاهدة في العالم، ويجذب عددا من المشاهدين يقدر بنحو 650 مليون شخص.