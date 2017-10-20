استهل الأسترالي الشاب بن سيمونز مشواره مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بخسارة أمام واشنطن ويزاردز 120-115، فيما تعرض جيريمي لين لإصابة في ركبته مع انطلاق مشاركة معظم الاندية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

واختير سيمونز (21 عاما) ابن مدينة ملبورن على رأس ترتيب «درافت» الموسم الماضي مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لكنه لم يشارك معه بسبب كسر في قدمه اليمنى.

وبرغم 18 نقطة، 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة سجلها الاسترالي، خسر فريقه بفارق خمس نقاط في مباراته الاولى هذا الموسم.

وسجل جون والـ 28 نقطة وأضاف برادلي بيل 25 لويزاردز، لكن الفارق كان قريبا جدا بينهما (115-113) قبل 1، 44 دقيقة على نهاية الوقت.

وبعد يوم من تعرض غوردون هايوارد لاعب بوسطن سلتيكس لكسر كبير في كاحله، تعرض جيريمي لين، أول لاعب أميركي من أصول تايوانية، للإصابة خلال خسارة فريقه بروكلين نيتس أمام انديانا بيسرز 131-140.

وأصيب لين (18 نقطة) بركبته اليمنى بعد نزوله على الأرض بطريقة غريبة، قبل 4.53 دقائق على نهاية المباراة.

وقال مهاجم نيتس كاريس لوفير «نأمل أن تكون الأمور على ما يرام».

وخاض لين 36 مباراة الموسم الماضي بسبب اصابات عضلية بفخذه.

وقبل مباراة بوسطن سلتيكس على أرضه، نشر هايوارد فيديو مؤثرا يطمئن فيه مشجعي الفريق الأخضر بأنه «على ما يرام»، لكن النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو سرق الأضواء وقاد فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على المضيف 108-100.

وسجل اللاعب النيجيري الأصل المولود في اثينا 37 نقطة و13 متابعة، فيما سجل نجم كليفلاند كافالييرز السابق كايري ايرفينغ 17 نقطة لبوسطن.

وسجل الفرنسي ايفان فورنييه 23 نقطة بينها 7 في آخر دقيقتين، ليقود اورلاندو ماجيك الى الفوز على ضيفه ميامي هيت 116-109. وهذه أول مرة يحقق أورلاندو الفوز في مباراته الافتتاحية منذ عام 2012.

وبعد فوزه الافتتاحي على غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب، حقق هيوستن روكتس فوزه الثاني خارج أرضه على ساكرامنتو كينغز 105-100.

وكالعادة، كان جيمس هاردن أبرز مسجليه مع 27 نقطة و9 تمريرات حاسمة، وأضاف اريك غوردون 25 والسويسري الافريقي الاصل كلينت كابيلا 22 نقطة و17 متابعة.

وتألق لاماركوس اولدريدج بقيادته سان انطونيو سبيرز الى الفوز على مينيسوتا تيمبروولفز 107-99، اذ سجل 25 نقطة و10 متابعات، فيما برز داميان ليلارد (27 نقطة) مع بورتلاند ترايل بلايزرز الذي تخطى فينيكس صنز 124-76.

وقاد الألماني دنيس شرودر فريقه اتلانتا هوكس الى الفوز على دالاس مافيكس 117-111 بتسجيله 28 نقطة.