تمكن ارسنال من تجاوز النجم الأحمر الصربي بهدف دون رد سجله الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 85 بالجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم.
وفاز لوغانو السويسري على فيكتوريا بلزن التشيكي بثلاثة أهداف لماتيا بوتاني (63) والبرازيلي كارلوس جونيور (69) والسويدي الكسندر غيرندت (88) مقابل هدفين لميكايل كرمنتشيك (76) وماريك باكوش (90).
وفاز باتي بوريسوف البيلاوسي على كولن الألماني 1-0 سجله اليكسي ريوس في الدقيقة 55.
خسر قونيا سبور التركي امام ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين نظيفين. وفاز مرسيليا الفرنسي على فيتوريا غيمارايش البرتغالي بهدفين للارجنتيني لوكاس اوكامبوس (28) وماكسيم لوبيز (76)، مقابل هدف للبرازيلي رافايل مارتينز (17).