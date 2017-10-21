استمرت مسيرة إيفرتون السيئة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بخسارته 2-1 على ملعبه أمام أولمبيك ليون ليظل في قاع المجموعة اول من امس.

وكان إيفرتون بحاجة ماسة للفوز بعدما حصد نقطة واحدة من مباراتين لكنه سقط ليتذيل فريق المدرب رونالد كومان الترتيب بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

ويتصدر أتالانتا الايطالي المجموعة بسبع نقاط بعد تغلبه على ابولون ليماسول 3-1.

وفاز لاتسيو على نيس الفرنسي 3ـ1.

ولم يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات سوى زينيت سان بطرسبيرغ ولاتسيو، أما ميلانو بطل أوروبا سبع مرات فتعثر بعد انتصارين عندما تعادل من دون أهداف مع ضيفه أيك أثينا.

وسحق ريال سوسيداد الاسباني مضيفه فاردار المقدوني 6-0 ليحقق أكبر انتصار لفريق خارج ملعبه في تاريخ البطولة.

أما منافسه المحلي أتلتيك بلباو فأصبح على حافة الخروج من البطولة بتعادله 2-2 مع أوسترسوند السويدي.

وسجل المهاجم المخضرم أريتز أدوريز هدفا قرب النهاية ليجنب بلباو وصيف بطل 2012 الهزيمة الثانية على التوالي، إذ يحتل المركز الثالث بالمجموعة العاشرة بنقطتين فقط بفارق أربع نقاط خلف زوريا ثاني الترتيب وخمس نقاط عن أوسترسوند المتصدر.

وتوقفت مباراة كوبنهاغن مع فاستاف زلين التشيكي في الدقيقة 70 بسبب الضباب وبعد استئناف اللعب انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.