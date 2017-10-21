أبقى لوس انجيليس كليبرز سطوته على جاره في المدينة الواحدة لوس انجيليس ليكرز وألحق به خسارة قاسية 108-92 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين امام 19 ألف متفرج على ملعب ستايبلز سنتر ارينا.

والفوز هو التاسع عشر لكليبرز في آخر 21 مباراة على ليكرز منذ موسم 2012-2013 وقد تحقق بفضل 29 نقطة و12 متابعة لبلايك غريفين في حين أضاف دياندريه جوردان 14 نقطة و24 متابعة.

في المقابل، ساهم الثنائي بول جورج وكارميلو انطوني المنضم حديثا الى صفوف اوكلاهوما سيتي ثاندر بالاضافة الى نجم الفريق راسل ويستبروك في تسجيل 71 نقطة ليقودوا فريقهم الى فوز ساحق على نيويورك نيكس 105-85.

واستمر وستبروك في هوايته المفضلة بتسجيل «تريبل دوبل» وحقق 21 نقطة و16 تمريرة حاسمة و10 متابعات، في حين أضاف جورج 28 نقطة وانطوني 22.

وكان وستبروك حطم الموسم الماضي الرقم القياسي في «تريبل دوبل» الذي كان صامدا بحوزة أوسكار روبرتسون منذ عام 1962 بتسجيله 42 منها.

اما أفضل مسجل في صفوف نيويورك نيكس فكان اللاتفي كريستابس بورزينغيس بـ 31 نقطة و12 متابعة. أما اللاعب الآخر في صفوف نيويورك الذي سجل 10 نقاط فهو اينيس كانتر.

وفي مباراة ثالثة، تغلب تورونتو رابتورز على شيكاغو بولز 117-100 بفضل 23 نقطة و15 متابعة لليتواني جوناس فالانسيوناس، في حين اضاف سي جي مايلز 22 نقطة.