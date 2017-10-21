بعد حسمه قمته النارية ضد نابولي، يعود مان سيتي الى ساحة الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث يستقبل اليوم في المرحلة التاسعة بيرنلي في مواجهة محفوفة بالمخاطر، باحثا عن الابتعاد في الصدارة.



وقدم سيتي أداء هجوميا ضاربا عندما استقبل نابولي في ظل تألق البرازيلي غابريال جيزوس، الألماني لوروا سانيه، رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين.



لكن استقبال بيرنلي قد لا يكون لقمة سائغة للفريق الذي قد يستعيد خدمات المهاجم الأرجنتيني سيرخيو اغويرو المتعافي من كسر قي ضلعه اثر حادث سير، اذ لم يخسر حتى الآن سوى مرة واحدة.

ونجح بيرنلي، سابع الترتيب، بالفوز على حامل اللقب تشلسي 3-2 والتعادل مع توتنهام وليفربول.



ويتصدر سيتي الترتيب بفارق نقطتين عن جاره وغريمه مان يونايتد، ويخوض مواجهة بيرنلي بعد سحقه ضيفه ستوك سيتي 7-2.



وفي التوقيت عينه، يحل مان يونايتد الثاني ضيفا على هيدرسفيلد الذي حقق بداية قوية قبل تراجعه، اذ لم يفز في آخر 6 مباريات.



واستعد يونايتد جيدا للمباراة، بفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0، فحقق على غرار سيتي فوزه الأوروبي الثالث تواليا وقطع شوطا كبيرا في التأهل.



ويستقبل تشلسي الخامس واتفورد الرابع والذي يحقق بداية موسم رائعة باستثناء خسارته أمام مانشستر سيتي 0-6، باحثا عن تعويض خسارتيه الأخيرتين امام مانشستر سيتي وكريستال بالاس الأخير.



وفي باقي المباريات، يلعب نيوكاسل مع كريستال بالاس، ستوك مع بورنموث، سوانزي مع ليستر، ساوثمبتون مع وست بروميتش.

ألمانيا

يتحين بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الخمسة الماضية الفرصة للانقضاض على الصدارة وانتزاعها من بوروسيا دورتموند الذي يمر بحالة من انعدام الوزن محليا وأوروبيا.



ويحل دورتموند وبايرن ميونيخ ضيفين على اينتراخت فرانكفورت وهامبورغ في المرحلة التاسعة من البطولة.



ويتصدر دورتموند الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام بايرن ميونيخ الذي استعاد توازنه بسرعة كبيرة منذ تولي مدربه القديم المخضرم يوب هاينكس (72 عاما) مهمة الإدارة الفنية خلفا للإيطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه.



ويتعين على مدرب دورتموند الهولندي بيتر بوس إيجاد الحلول السريعة لتدهور نتائج الفريق بعد البداية الرائعة للموسم، والخسارة الاولى له أمام لايبزيغ، وكانت الاولى على ارضه منذ 2015، .



ويستضيف لايبزيغ الثالث برصيد 16 نقطة شتوتغارت الحادي عشر وله 10 نقاط.

ويلعب اليوم أوغسبورغ مع هانوفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع باير ليفركوزن.