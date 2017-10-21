أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المخلوع السويسري جوزيف بلاتر انه سيحضر نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على الرغم من إيقافه.



وقال بلاتر «سأذهب الى المونديال في روسيا، تلقيت دعوة من الرئيس بوتين، مثل ميشال بلاتيني».



وأضاف الرئيس السابق للهيئة الكروية العالمية «أنا لا أعرف كم من الوقت سأبقى هناك، اذا ما كنت سأكون هناك لمباراة الافتتاح أو النهائية.



بما أنه لا يمكنني العمل في كرة القدم (بسبب ايقافه)، وليس لدي أي مهمة لإنجازها، سأقضي على الارجح فترة قليلة فقط».



وأعرب بلاتر عن ثقته بأن «كأس العالم 2018 سيكون مونديالا كبيرا.



على روسيا إثبات انه في امكانها استضافة العالم بأسره، أنه تحد حقيقي»، مشيرا الى انه يعد كتابا سينشره قبل المونديال.