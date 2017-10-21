لن يسمح لجماهير نادي باريس سان جرمان بحضور مواجهة مضيفهم مرسيليا، غدا الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية امس. وتعد المباراة من الاكثر سخونة في فرنسا، وقد شهدت عدة مناوشات في السابق بين جماهيرهما.

وقالت الشرطة الاقليمية في بيان «العلاقة بين جماهير مرسيليا وسان جرمان شابها العداء في السنوات الأخيرة».

ومنع جمهور سان جرمان من التواجد داخل وفي جوار ملعب «فيلودروم» بين الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة من صباح الاثنين.



ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن موناكو حامل اللقب، فيما يبتعد عنه مرسيليا بفارق 8 نقاط في المركز الرابع.