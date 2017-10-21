يستقبل برشلونة المتصدر متذيل الترتيب ملقة في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبرغم انتقال المهاجم البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، إلا ان الميزان الرياضي لايزال إيجابيا، اذ يتصدر «بلوغرانا» ترتيب الدوري بـ 22 نقطة من اصل 24 ممكنة، وكانت زلته الاولى الاسبوع الماضي عندما عاد بنقطة التعادل من ارض اتلتيكو مدريد القوي.



لكن مباراة ملقة قد تكون مختلفة، اذ يواجه الفريق الكاتالوني متذيل الترتيب الذي لم يفز بعد حاصدا نقطة يتيمة، ويعيش مدربه ميتشل غونزاليس تحت خطر الإقالة.



ويعول برشلونة بشكل رئيسي على أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي حقق بداية رائعة في الدوري مسجلا 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، كما قاد فريقه الى 3 انتصارات متتالية وضعت قدمه في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.



ويخوض فالنسيا الثاني والذي لم يخسر بعد، مباراة قوية على ارضه امام اشبيلية الخامس والمتعثر بخسارتين في آخر 3 مباريات.



ويلعب ايضا ليفانتي مع خيتافي، وريال بيتيس مع الافيس.

إيطاليا

سيحاول نابولي المتصدر ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال تحقيق فوزه التاسع تواليا منذ انطلاق الموسم الحالي والحاق الهزيمة الاولى بوصيفه انتر، عندما يستضيفه على ملعب سان باولو في المدينة الجنوبية ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة إيطاليا. ولم يفز انتر على نابولي في عقر دار الأخير منذ حوالي عقدين من الزمن.

ولم يخسر الفريقان حتى الآن ويملكان سجلين رائعين، حيث فازت كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري بالمباريات الثماني حتى الآن، في حين حقق فريق المدرب لوتشيانو سباليتي سبعة انتصارات مقابل تعادل واحد. ويتعين على نابولي خوض المباراة من دون مهاجمه المتألق لورنتسو اينسينيي الذي خرج مصابا في المباراة ضد سيتي ولن يغامر باشراكه على الرغم من عدم خطورة اصابته. وقد يلجأ ساري الى إشراك اوناس الذي أبلى بلاء حسنا عندما شارك بديلا ضد سيتي الثلاثاء الماضي. ويلعب ايضا سمبدوريا مع كروتوني.

فرنسا

يخوض موناكو الثاني (19 نقطة) مباراة لا تخلو من صعوبة ايضا عندما يستضيف كاين الثامن برصيد 15 نقطة في المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من 27 ممكنة.

وتراجعت نتائج موناكو محليا. كما انه يعاني على الصعيد الاوروبي اذ يحتل المركز الاخير بنقطة واحدة من 3 مباريات.

ويلعب ايضا متز مع ديجون، ونانت مع غانغان، ورين مع ليل، واميان مع بوردو، وانجيه مع تولوز.