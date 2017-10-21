تشلسي ـ واتفورد: فاز تشلسي على واتفورد في مباراتي الموسم الماضي بفارق هدف واحد، وهدف الفوز في المباراتين جاء في الوقت القاتل.



هيدرسيفيلد ـ مان يونايتد: احتفظ مان يونايتد بشباكه النظيفة في 7 مباريات من مبارياته الثمانية الأولى، ولم ينجح أي فريق في تاريخ البريمييرليغ في الحفاظ على شباكه نظيفة في 8 مباريات من أول 9 مباريات.



مان سيتي ـ بيرنلي: يعيش بيرنلي أفضل بداية في الدوري الانجليزي في موسمه الحالي بعد ثماني مباريات (13 نقطة).

نيوكاسل ـ كريستال بالاس: لم يخسر بينيتيز أي مباراة على ملعبه في البريمييرليغ أمام مدرب سابق لإنجلترا (فاز 16، تعادل 4)، علما أن هودسون سبق ان تولى تدريب إنجلترا.

ساوثمبتون ـ وست بروميتش ألبيون: شارك دوسان تاديتش في كل الأهداف التي سجلها فريقه في آخر 3 مباريات أمام الباجيز (سجل هدفا، وصنع 2).

ستوك سيتي ـ بورنموث: سجل جيرمن ديفو في شباك ستوك مع كل الأندية التي لعب لها (بورتموث، توتنهام، سندرلاند).



سوانسي سيتي ـ ليستر سيتي: يمتلك مدرب سوانسي بول كليمنت أفضل نسبة فوز عن أي مدرب آخر في تاريخ سوانزي بـ 40.7%.