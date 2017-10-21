٭ وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتهامات بحق نادي روما بدعوى اتباع جماهيره سلوك عنصري خلال مباراة الفريق أمام تشلسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وذكر اليويفا أنه بدأ إجراءات تأديبية بحق النادي إثر ادعاءات تقليد جماهيره أصوات القردة (الأصوات المسيئة كانت موجهة لأنطونيو روديغر مدافع تشلسي). وأوضح أن جلسة استماع ستعقد لنظر القضية في 16 نوفمبر المقبل.

٭ يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مراجعة اللوائح التي تتحكم في مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية ومن بينها عرض يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم والحول لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف وأوضاع معينة. وحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد اللعب مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف حتى لو كان يحمل الجنسيتين. ويمكن للاعبين المشاركة مع بلاد لا يرتبطون بها لو عاشوا ولعبوا فيها لمدة خمس سنوات لكن مونتالياني أشار إلى أن اللجنة ستراجع هذا الأمر وربما تجعل المدة أطول.

٭ بلغت الألمانية يوليا جورج المصنفة سابعة الدور نصف النهائي لدورة كأس الكرملين في موسكو للتنس، إحدى دورات البرمير لدى السيدات، بفوزها على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-3 و6-4 في ربع النهائي. وتلتقي جورج، المصنفة الوحيدة التي ما زالت في المنافسة، في الدور المقبل مع الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا التي تغلبت على الفرنسية اليزيه كورنيه 4-6 و7-5 و6-3.

٭ أصدر القضاء البرازيلي قرارا بالإفراج بشكل مشروط عن الرئيس السابق للجنة الأولمبية المحلية كارلوس نوزمان (75 عاما)، غداة توجيه الاتهام له ولآخرين بالتورط في فضيحة شراء أصوات لمنح مدينة ريو دي جانيرو استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016. وبررت المحكمة عبر حسابها على موقع «تويتر» الإجراء، بالقول انه «بالنسبة الى القضاة، احتجاز نوزمان كان خطوة غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة إليه».

٭ أعلن فريق ماكلارين البريطاني المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- تمديد عقد سائقه الإسباني فيرناندو ألونسو (36 عاما)، ليواصل التنافس بسيارة الفريق في الموسم المقبل. وكان ألونسو قد توج ببطولة العالم بسيارة رينو في عامي 2005 و2006، قبل أن ينتقل إلى ماكلارين ليقضي معه موسما صعبا إلى جانب البريطاني لويس هاميلتون.