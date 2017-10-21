اختار زوار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واحتل محمد صلاح المركز الأول في الاستفتاء، بنسبة 51% من الأصوات، ويأتي وراءه لاعب بشيكتاش سينك توسان الذي حصل على 34% وجاء خلفهما لاعب سبارتاك موسكو الروسي كوينسي بروميس بعد حصوله على 7%.

بينما حل الهداف التاريخي لبرشلونة ليونيل ميسي في المركز الرابع بنسبة 3% فقط، يليه مهاجم مان يونايتد ماركوس راشفورد بنسبة 2%، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها هداف ريال مدريد التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ولم يحقق صانع ألعاب تشلسي إيدين هازارد، ونجم سان جرمان الفرنسي نيمار سوى 1% فقط من الأصوات.