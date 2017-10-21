أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ان مباراة كوريا الشمالية وماليزيا ضمن تصفيات كأس اسيا 2019 في كرة القدم، التي تأجلت 3 مرة بسبب الازمة الديبلوماسية بين البلدين، ستقام على ارض محايدة.



وكتب الاتحاد القاري في بيان «قرر الاتحاد الآسيوي اقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية ضمن الدور النهائي لتصفيات كأس اسيا على ارض محايدة في نوفمبر».



وكان من المفترض أن تقام المباراة الاولى في 28 مارس الماضي، لكنها ارجئت بعد توتر العلاقة بين البلدين اثر اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في فبراير بماليزيا، التي اتهمت بيونغ يانغ بالوقوف خلف هذه العملية.



وعين الاتحاد الآسيوي يوم 8 يونيو الماضي كموعد جديد للمباراة لكنه عاد وأجلها قبل أن يتخذ قراره بإقامتها في الخامس من اكتوبر في بيونغ يانغ، ثم أعلن الاتحاد الآسيوي في 28 سبتمبر الماضي عن تأجيل جديد، بعد قرار وزارة الخارجية الماليزية منع سفر رعاياها الى كوريا الشمالية.



وأضاف الاتحاد القاري انه «من اجل منافسة عادلة، تقرر اقامة المباراتين في نفس المكان المحايد، بحيث تحتسب الاولى في 10 نوفمبر على ارض كوريا الشمالية، والثانية في 13 نوفمبر على أرض ماليزيا».



وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي الماليزي داتو ويندسور جون «يسرنا ان الاتحادين المنضويين، وبعد مناقشات كثيرة، وافقا على هذا الترتيب».



وتابع «اقامة المباراتين بهذه الطريقة والترتيب، تساعدنا على حماية المبادئ الرياضية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية».



وتحتل كوريا الشمالية المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات وذلك بعد تعرضها لخسارة ساحقة بخماسية نظيفة على ارض لبنان المتصدر (10 نقاط من 4 مباريات) قبل عشرة ايام، فيما تملك ماليزيا نقطة يتيمة من 3 مباريات، وتحتل هونغ كونغ المركز الثاني بخمس نقاط من 4 مباريات.



ويتأهل المتصدر ووصيف المجموعة الى النهائيات المقررة في الامارات العربية المتحدة.