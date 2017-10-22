تتوجه الأنظار إلى مواجهتين مثيرتين بين فريقين من ليفربول في مواجهة ناديين من شمال لندن، بالمرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويخرج الريدز لمواجهة توتنهام، فيما يستضيف إيفرتون أرسنال اليوم، حيث يتطلع 3 من هذه الأندية لتقليص الفارق مع قطبي مانشستر في القمة بينما يحلم الطرف الرابع بتصحيح أوضاعه.

وخسر السبيرز والليفر مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، لكن يفصل بينهما 5 مراكز في جدول الترتيب، حيث تعادل ليفربول 4 مرات في أول 8 جولات من المسابقة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بـ 17 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثامن.

وقدم الفريقان، أداء مذهلا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، حيث تعادل توتنهام مع مضيفه ريال مدريد (1-1)، فيما اكتسح ليفربول مضيفه ماريبور (7-0).

وعادل الريدز الرقم القياسي المتمثل في تحقيق أكبر انتصار خارج أرضه، لكن المدرب الألماني يورغن كلوب لا يتوقع تحقيق نتيجة مماثلة على ملعب ويمبلي. ويتطلع الغانرز صاحب المركز السادس للعودة إلى مساره الطبيعي من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه التوفيز الذي حقق فوزا واحدا فقط ليقبع في منطقة الخطر.

وكانت المرحلة قد افتتحت بفوز كبير لفريق برايتون على مضيفه وست هام 3-0.

فوز سيتي وخسارة يونايتد

واصل نادي مان سيتي متصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، أداءه شبه المثالي لهذا الموسم، وحقق امس فوزه الثامن في تسع مراحل، مستغلا على أكمل وجه الخسارة الأولى لغريمه ومطارده المباشر مان يونايتد.

وفاز سيتي بثلاثية نظيفة على ضيفه بيرنلي، بينما تلقى يونايتد خسارة غير متوقعة أمام مضيفه هادرسفيلد الصاعد هذا الموسم الى الدوري الممتاز 1-2. إلى ذلك، تجنب بطل الموسم الماضي تشلسي التعثر أمام ضيفه واتفورد، وقلب تأخره 1-2 الى فوز 4-2.

ورفع سيتي رصيده الى 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن يونايتد.وبات سيتي اليوم الفريق الوحيد الذي لم يخسر منذ بداية الموسم (8 انتصارات وتعادل).

على ملعب «الاتحاد» افتتح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو التسجيل (30)، وأضاف مواطنه نيكولاس اوتامندي الهدف الثاني (73). وجاء الهدف الثالث عبر الألماني لوروا سانيه بعد دقيقتين.

من جانبه، تلقى يونايتد خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري أمام هادرسفيلد 2-1. وسجل للفائز الأسترالي آرون موي (28) والبلجيكي لوران دوبواتر (33)، بينما قلص البديل ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 78. وهي المرة الأولى التي يفوز هادرسفيلد على يونايتد منذ العام 1952.

وعلى ملعبه «ستامفورد بريدج»، نجا تشلسي حامل اللقب من فخ ضيفه واتفورد المتألق هذا الموسم، وقلب وتأخره أمامه الى فوز 4-2.

وسجل لتشلسي الإسباني بيدرو (12) والبلجيكي ميتشي باتشواي (71 و90+5) والإسباني سيزار ازبيليكويتا (87)، ولواتفورد الفرنسي عبدالله دوكور (45+2) والارجنتيني روبرتو بيريرا (49). ورفع تشلسي رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع، متقدما على واتفورد الذي بقي رصيده 15 نقطة، وتراجع الى المركز الخامس.

وفي مباريات أخرى، فاز نيوكاسل على ضيفه كريستال بالاس 1-0. وخسر ستوك سيتي امام بورنموث 2-1، وسوانزي سيتي أمام ليستر سيتي 2-1.