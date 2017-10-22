شالكه يتقدم في بطولة «البوندسليغا»

بعد تألقه في دوري ابطال اوروبا بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي واقترابه من بلوغ ثمن النهائي، يعود باريس سان جرمان المتصدر والمدجج بالنجوم الى مواصلة رحلته المحلية بلقاء قمة مع مرسيليا اليوم في المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وحققت الكتيبة الباريسية بقيادة ثلاثي الهجوم المرعب «MCN»، كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والاوروغوياني ادينسون كافاني فوزا كاسحا على مضيفه اندرلخت البلجيكي في بروكسل برباعية نظيفة الاربعاء الماضي ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري الابطال.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 27 ممكنة، بفارق ست نقاط عن موناكو الثاني وحامل اللقب، وهو حقق فوزا صعبا في المرحلة السابقة على ديجون بهدفين لمدافعه البلجيكي مونييه.

من جهته، يأتي مرسيليا رابعا وله 17 نقطة، بفارق الاهداف خلف سانت اتيان الثالث، لكنه تعثر في المرحلة الماضية بتعادله مع ستراسبورغ قبل الاخير 3-3، بعد ان حقق ثلاثة انتصارات متتالية وضعته ضمن فرق الصدارة.

وافتتحت المرحلة بخسارة سانت اتيان امام ضيفه مونبلييه 0-1

وسجل البلجيكي اسحاق مبينزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

المانيا

تقدم شالكه الى المركز الرابع بفوزه على ضيفه ماينتس 2-0 في افتتاح المرحلة التاسعة من بطولة المانيا.

واسندت ادارة المباراة الى الالمانية بيبيانا شتاينهاوس، وهي اول حكمة في بطولة البوندسليغا.

وكانت شتاينهاوس اول امرأة تقود مباراة ضمن بطولات النخبة الاوروبية في مباراة هرتا برلين مع ضيفه فيردر بريمن (1-1) في المرحلة الثالثة من الدوري في العاشر من سبتمبر.

وتختتم المرحلة اليوم فيلتقي كولن مع فيردر بريمن، وفرايبورغ مع هرتا برلين، وفولفسبورغ مع هوفنهايم.