ذكرت صحيفة «ذا صن» أن اللاعب مسعود أوزيل نجم ارسنال غاضب من الحملة التي تهدف لإبعاده عن صفوف فريقه اللندني.

وتابعت: «مسعود مصر على أنه لم يتحدث لأي لاعب بالفريق حول الذهاب إلى مان يونايتد، لا يعرف ما إذا كان يونايتد مهتما بضمه أم لا ويريد البقاء مع أرسنال حيث اشترى منزلا جديدا لتوه في لندن».

وختمت: كان مسعود مستأجرا وقرر شراء المنزل لأنه يتوقع البقاء، لكنه غاضب من الناس بسبب تشكيكهم به، وهو يشعر بأن هناك حملة تستهدفه، نيته كانت دائما البقاء مع الغانرز لكنه في الوقت ذاته يشعر بأنه يتم عزله في الظلام.