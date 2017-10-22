يبحث ريال مدريد عن استعادة ثقة جماهيره عندما يستضيف ايبار الباسكي اليوم في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقدم الملكي وجهين مختلفين هذا الموسم. الأول خارج ارضه حيث يهاجم كثيرا، على غرار المباراة الأخيرة عندما احتاج إلى هدف متأخر من البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ليحقق الفوز على خيتافي 2-1. والثاني أكثر دفاعا على ملعبه سانتياغو برنابيو، حيث حقق 3 انتصارات فقط في 7 مباريات رسمية هذا الموسم.

ويأمل لاعبو المرينغي خلال مواجهة ايبار السادس عشر في إرضاء جماهيرهم الغاضبة من الابتعاد 5 نقاط عن غريمهم برشلونة والحلول في المركز الثالث بفارق نقطة وراء فالنسيا.

وليس بعيدا عن القمة، ينتقل اتلتيكو مدريد الرابع لمواجهة سلتا فيغو العاشر الذي لم يخسر في آخر اربع مباريات.

ولم يذق فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني طعم الخسارة في 8 مباريات، لكنه تعادل اربع مرات. وفي باقي المباريات، يلعب فياريال مع لاس بالماس وليغانيس مع اتلتيك بلباو. وتعادل أمس ليفانتي وخيتافي 1-1. وفاز ريال بيتيس على ألافيس 2-0.

إيطاليا

يريد يوفنتوس حامل اللقب في السنوات الست الماضية تخطي شبه الأزمة التي يمر بها بعد حصوله على نقطة واحدة من آخر مباراتين في الدوري المحلي، عندما يخوض مباراة سهلة نسبيا خارج ملعبه ضد اودينيزي الذي يحتل مرتبة متأخرة ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة ايطاليا. وكان اليوفي تعادل مع اتالانتا خارج ملعبه وسقط على ارضه أمام لاتسيو ليتخلف بفارق 5 نقاط عن نابولي صاحب السجل المثالي حتى الآن.

ومن المتوقع أن يواصل لاتسيو نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة لاسيما بعد فوزه خارج ملعبه على نيس الفرنسي 3-1 في الدوري الأوروبي عندما يستقبل كالياري الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة.

ويخوض فريق العاصمة الآخر روما مباراته خارج ملعبه ضد تورينو. ويتعين على ميلان ومدربه فينتشنزو مونتيلا استعادة توازنه عندما يستقبل جنوى السابع عشر.

ألمانيا

أهدر بوروسيا دورتموند المتصدر تقدمه بهدفين واكتفى بنقطة التعادل أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 2-2 امس في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني، فاستفاد بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه لايبزيغ ليضيقا الخناق عليه، بعد فوز الاول على مضيفه هامبورغ 1-0 والثاني على ضيفه شتوتغارت بالنتيجة عينها.

ورفع دورتموند الذي فشل في تعويض خسارته الأخيرة أمام لايبزيغ (2-3)، رصيده الى 20 نقطة بفارق الأهداف عن بايرن، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، ونقطة عن لايبزيغ ثالث الترتيب.

وتابع دورتموند بقيادة مدربه الهولندي بيتر بوس نتائجه المتعثرة، اذ انه فشل ايضا في الفوز في أول ثلاث مباريات في دوري ابطال اوروبا.

وتقدم شالكه الى المركز الرابع بفوزه على ضيفه ماينتس 2-0 في افتتاح المرحلة.

وعاد باير ليفركوزن الذي بدأ يستعيد توازنه بعد بداية متعثرة، بفوز كبير من ارض بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1 على ملعب «بوروسيا بارك» امام 53 الف متفرج.

وتقدم ليفركوزن الى المركز التاسع بفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ الثامن.

وفازهانوفر السادس على مضيفه اوغسبورغ.

وتختتم المرحلة اليوم فيلتقي كولن مع فيردر بريمن، وفرايبورغ مع هرتا برلين، وفولفسبورغ مع هوفنهايم.

فرنسا

مرسيليا.. لوضع حد لـ«MCN» بعد تألقه في دوري ابطال اوروبا بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي واقترابه من بلوغ ثمن النهائي، يعود باريس سان جرمان المتصدر والمدجج بالنجوم الى مواصلة رحلته المحلية بلقاء قمة مع مرسيليا اليوم في المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا.

وتحقق الكتيبة الباريسية بقيادة ثلاثي الهجوم المرعب «MCN»، كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والاوروغوياني ادينسون كافاني أرقاما مرعبة في الدوري المحلي ودوري الأبطال.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 27 ممكنة، بفارق 3 نقاط عن موناكو الثاني وحامل اللقب الذي فاز على ضيفه كاين 2-0 امس.

من جهته، يأتي مرسيليا رابعا وله 17 نقطة، بفارق الأهداف خلف سانت اتيان الثالث.

وافتتحت المرحلة بخسارة سانت اتيان امام ضيفه مونبلييه 0-1.