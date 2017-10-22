يتوج الموسم المفتوح الذي شهدته دورات التنس للسيدات، ببطولة الماسترز التي تنطلق اليوم في سنغافورة، وتتنافس فيها أفضل ثماني لاعبات في العالم، مع حظوظ لسبع منهن، بينهن الاميركية المخضرمة فينوس وليامس، لانهاء الموسم في الصدارة.

وأوقعت قرعة البطولة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى مع الاوكرانية إلينا سفيتولينا الرابعة والدنماركية كارولين فيوزنياكي السادسة والفرنسية كارولين غارسيا التاسعة في المجموعة الحمراء.

وضمت المجموعة البيضاء الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة والأميركية فينوس وليامس الخامسة واللاتفية يلينا اوستابنكو السابعة.

وتقام البطولة في سنغافورة من 22 الى 29 اكتوبر 2017 وتشارك فيها اللاعبات الثماني الاوليات في التصنيف العالمي.

وتقام اليوم مباراتان، فتلتقي فينوس وليامس مع بليسكوفا، وموغوروتسا بطلة ويمبلدون الانجليزية مع اوستابنكو بطلة رولان غاروس الفرنسية.وتلعب غدا الاثنين هاليب مع غارسيا بعد 15 يوما على خسارتها امامها في نهائي دورة بكين، وسفيتولينا مع فوزنياكي.

ويمكن لكل اللاعبات المشاركات انتزاع صدارة التصنيف من هاليب في حال التتويج باللقب باستثناء غارسيا.