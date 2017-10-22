سيكون سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين، اليوم الأحد، في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تحقيقه السبت أسرع توقيت في التجارب الرسمية في اوستن.

وهي المرة الـ72 التي سينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول في مسيرته الاحترافية، والحادية عشرة هذا الموسم.

وأنهى هاميلتون متصدر الترتيب العام الذي يملك فرصة حسم اللقب العالمي للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية اليوم، التجارب الرسمية في الصدارة بعدما حقق أسرع لفة بتوقيت 1:33.108 دقيقة محققا رقما قياسيا للحلبة والذي كان بحوزته وسجله العام الماضي (1:34.999 د).

وتقدم هاميلتون على مطارده المباشر في الترتيب العام سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل الذي حقق ثاني افضل توقيت بفارق 0.239 ثانية عن هاميلتون، فيما جاء سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.

وأكد هاميلتون أفضليته في جميع التجارب الخاصة بسباق جائزة الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعدما كان سجل افضل توقيت في جولتي التجارب الحرة.

ويتقدم هاميلتون بفارق 59 نقطة عن فيتل بطل العالم 4 مرات، وهو يحتاج إلى 16 نقطة أكثر من السائق الألماني، ليعادل رقمه في عدد الألقاب العالمية.

واستفاد في آخر خمسة سباقات (فاز اربع مرات وحل ثانيا مرة)، فابتعد عن فيتل الذي دفع ثمن انسحابه مرتين في سنغافورة واليابان، فاقدا صدارة استمتع بهذا هذا الموسم.

وبدأ هاميلتون حذراً بقوله: "سيكون سباقا صعبا"، فيما اعلن فيتل ان فريقه لديه خطة جيدة للسباق".